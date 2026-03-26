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Avanza rehabilitación de parque en Hacienda de las Torres con 75% de progres

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Proyecto del Presupuesto Participativo contempla juegos, mobiliario y áreas recreativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la rehabilitación del parque Hacienda Unida, ubicado en la colonia Hacienda de las Torres, como parte de los proyectos seleccionados en el Presupuesto Participativo 2025.

El espacio, localizado en el cruce de las calles Fernando de la Fuente y Emma Encina, registra actualmente un avance del 75 por ciento, por lo que se prevé su conclusión en las próximas semanas.

“Se realizará la colocación de juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano”.

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La obra contempla la instalación de un módulo de juegos infantiles, bancas, contenedores de basura, mesas de picnic, así como pasto sintético en áreas recreativas y la colocación de ejercitadores.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación de los juegos ya existentes, con el fin de mantenerlos funcionales y seguros para las niñas y niños del sector.

Para este proyecto se destinó una inversión de 4 millones 205 mil 613 pesos, orientada a mejorar las condiciones del espacio público y fomentar la convivencia comunitaria.

“Se exhorta a los vecinos a ser precavidos debido a la presencia de maquinaria”.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía respetar las áreas de trabajo, ya que continúan las labores con personal y equipo en operación.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal busca fortalecer los espacios recreativos y promover entornos seguros y adecuados para las familias de Ciudad Juárez

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