Avanza reforestación en avenida Ejército Nacional con más de 600 árboles plantados

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Intervienen camellón central con técnicas especializadas para mejorar supervivencia de la vegetación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines dio continuidad a las jornadas de reforestación en el camellón central de la avenida Ejército Nacional, como parte de una estrategia para mejorar la imagen urbana y ampliar la cobertura vegetal en la ciudad.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Ortiz Rubio y Gómez Morín, donde se plantaron 85 árboles de la especie fresno, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante la jornada se implementaron técnicas especializadas como el uso de lluvia sólida, tierra mejorada y mulch, con el fin de favorecer la supervivencia y el desarrollo de los árboles.

Estas prácticas permiten una mejor retención de humedad y optimizan las condiciones del suelo para el crecimiento de la vegetación.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de un plan integral que busca mejorar la calidad del aire y generar espacios urbanos más agradables para la población, especialmente en vialidades de alta circulación.

De acuerdo con datos de la dependencia, en distintos tramos del camellón central de la avenida Ejército Nacional se han plantado ya un total de 607 árboles, desde la avenida Adolfo López Mateos hasta Manuel Gómez Morín.

El proyecto forma parte de una intervención más amplia que contempla más de 40 vialidades en la ciudad, con la meta de superar los 30 mil árboles plantados como parte de las acciones ambientales municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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