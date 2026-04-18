Realizarán Congreso Binacional de Autismo en Ciudad Juárez este 20 de abril

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El evento gratuito busca brindar herramientas a familias, docentes y especialistas sobre inclusión y acompañamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo se encuentra listo para la realización del XII Congreso Binacional de Autismo, un encuentro gratuito que se llevará a cabo el próximo 20 de abril en el Auditorio Cívico Municipal Lic. Benito Juárez.

El evento se desarrollará en un horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde y está dirigido a familias, docentes, especialistas y público en general interesado en ampliar sus conocimientos sobre el espectro autista.

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El director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó que este tipo de actividades permiten generar espacios de aprendizaje colectivo, enfocados en la sensibilización y en el fortalecimiento de prácticas inclusivas.

“Se promueve la sensibilización y se fortalecen prácticas que favorecen la inclusión de personas dentro del espectro autista”, señaló.

Durante la jornada se llevarán a cabo conferencias y dinámicas con información actualizada, así como herramientas útiles para el acompañamiento, la educación y la convivencia con personas autistas.

La organización del congreso está a cargo de la asociación civil Unidos por el Autismo, en coordinación con el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Educación y el Sistema DIF Municipal.

Las personas interesadas pueden realizar su registro previo en línea, ya que el acceso es gratuito pero con cupo limitado, además de contar con un número de WhatsApp habilitado para brindar información adicional.

Este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos locales por impulsar la inclusión y generar mayor conciencia social, mediante la capacitación y el intercambio de experiencias entre la comunidad.

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