Presenta IMM intervención escénica “Boda de Plata” en centros comunitarios de Juárez

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena busca generar reflexión sobre relaciones de pareja y violencia simbólica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios, realizó presentaciones de la intervención escénica “Boda de Plata” en espacios públicos de la ciudad, como parte de un programa con enfoque social.

Las funciones se llevaron a cabo en el Parque Comunitario Fray García de San Francisco y en el Parque Indios Mártires, en Riberas del Bravo, donde se convocó a la comunidad a participar en esta propuesta de teatro interactivo.

- Publicidad - HP1

La actividad forma parte de una estrategia que vincula el arte y la perspectiva de género como herramientas de transformación social, mediante dinámicas que promueven la participación activa del público.

“Boda de Plata” plantea una narrativa centrada en una pareja que celebra su aniversario, a partir de la cual se abordan temas como los roles de género, las relaciones de pareja y la violencia simbólica, generando espacios de diálogo colectivo.

La propuesta invita al público a involucrarse directamente en la escena y reflexionar sobre problemáticas cotidianas.

La metodología utilizada se basa en el Teatro del Oprimido, desarrollado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, que busca que las y los asistentes se conviertan en “espect-actores” y propongan alternativas a las situaciones representadas.

La intervención se realiza en el marco de la visita del Collectif Féministe Le Feu, agrupación internacional que desarrolla actividades en Ciudad Juárez durante dos semanas, en colaboración con instancias locales.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen la participación comunitaria, al tiempo que fomentan la sensibilización sobre problemáticas sociales desde un enfoque cultural e incluyente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.