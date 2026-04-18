Aprovechan vecinos de El Safari cajas móviles de Tesorería Municipal

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Ofrecen descuentos en predial y multas viales mediante atención directa en colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Vecinos de la colonia El Safari acudieron este sábado a la Cruzada Móvil de Tesorería Municipal, donde se instalaron cajas de cobro para facilitar el pago de impuesto predial e infracciones viales sin necesidad de trasladarse a oficinas.

La unidad móvil fue ubicada en la primaria Huemac Caudillo Tolteca, sobre la calle Lucha y Esfuerzo, donde personal municipal brindó atención en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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De acuerdo con la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, los contribuyentes pudieron acceder a descuentos en recargos por rezago del predial, así como a esquemas de pago diferido y reducciones en multas de tránsito.

El esquema permite realizar trámites de forma ágil, con el mismo servicio que en las cajas municipales.

La funcionaria explicó que este tipo de jornadas buscan acercar los servicios a sectores donde la población enfrenta limitaciones de tiempo, distancia o movilidad, particularmente para quienes no pueden acudir entre semana a oficinas centrales.

La respuesta ciudadana en esta colonia confirmó la utilidad del modelo itinerante, al concentrar a decenas de contribuyentes interesados en regularizar su situación fiscal.

El programa de cajas móviles continuará en otros puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el cumplimiento de obligaciones municipales entre la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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