Avanza programa de capacitación laboral para jóvenes con Síndrome de Down en Ciudad Juárez

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Proyecto piloto busca facilitar inclusión laboral con apoyo académico y empresarial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios dio seguimiento al programa piloto de capacitación laboral dirigido a jóvenes con Síndrome de Down, con el objetivo de fortalecer su preparación e impulsar su inclusión en el ámbito productivo.

Durante la reunión, el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó sobre los avances del proyecto, en el que actualmente 10 jóvenes presentan progreso significativo y están en condiciones de iniciar prácticas laborales.

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El programa contempla la colaboración con instituciones educativas, como la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, que ha mostrado interés en integrarse mediante un posible convenio para que estudiantes de pedagogía participen en prácticas profesionales y acompañamiento formativo.

“El objetivo es que los jóvenes cuenten con mejores herramientas para integrarse al ámbito laboral”

Asimismo, se han establecido acercamientos con empresas del sector restaurantero, interesadas en participar en el proceso de capacitación y eventualmente ofrecer oportunidades de empleo a los beneficiarios.

Las autoridades también prevén iniciar diálogo con Index Juárez, con el fin de ampliar la red de colaboración con el sector industrial y fortalecer el alcance del programa.

El proyecto busca generar condiciones para que los participantes puedan integrarse de manera formal al mercado laboral, de acuerdo con sus habilidades y capacidades.

Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a promover la inclusión laboral y el desarrollo integral de personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación, vinculación y acompañamiento institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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