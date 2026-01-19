Avanza Obras Públicas con pavimentación de la calle 15 de Septiembre

Publicidad - LB2 -

La obra beneficia a la colonia Ignacio Allende con concreto hidráulico e infraestructura integral.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la pavimentación de la calle 15 de Septiembre, en el tramo que va de la calle 30 de Octubre a Mariano Jiménez, dentro de la colonia Ignacio Allende, como parte de las acciones para mejorar la movilidad urbana y las condiciones de infraestructura en la zona.

El director general de la dependencia, Daniel González García, informó que este lunes los trabajos se concentraron en la colocación de concreto hidráulico, cubriendo 1,614 metros cuadrados de superficie, en una vialidad que anteriormente permanecía en condiciones de terracería.

La obra busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, al tiempo que brinda mayor seguridad y durabilidad a la infraestructura, al tratarse de concreto hidráulico, material que ofrece una vida útil más prolongada frente al desgaste cotidiano.

Además de la pavimentación, el proyecto contempla la introducción de infraestructura hidrosanitaria, así como la construcción de guarniciones y banquetas, y la instalación de alumbrado público, con el objetivo de dotar a la vialidad de servicios completos.

“Con la colocación del concreto hidráulico garantizamos mejoras importantes en la movilidad de la zona, ya que era una vialidad que permanecía en terracería”, señaló González García.

El funcionario detalló que la obra representa una inversión total de 7 millones 424 mil 195 pesos, recursos destinados a elevar la calidad de vida de las familias que habitan en este sector del suroriente de la ciudad.

Finalmente, el titular de Obras Públicas destacó que este tipo de intervenciones incrementan la plusvalía de las viviendas, además de favorecer un mejor flujo vehicular y peatonal, impactando de manera directa en el desarrollo urbano y la funcionalidad de las colonias.

