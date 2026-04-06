Avanza JMAS obra de agua tratada y drenaje en Montebello

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Prevén reabrir parcialmente la vialidad el 13 de abril tras intervención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que continúan los trabajos de introducción de la línea de agua tratada y la instalación de nueva tubería de drenaje en la calle Montebello, como parte de acciones para mejorar la infraestructura hidráulica en la zona.

Las labores iniciaron el pasado 30 de marzo, aprovechando el periodo vacacional para reducir afectaciones al tráfico vehicular, con el objetivo de restablecer la circulación en el menor tiempo posible, especialmente en un sector con alta afluencia escolar.

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De acuerdo con la dependencia, se prevé que la vialidad sea reabierta de manera parcial a partir del lunes 13 de abril, habilitando un carril para la circulación, mientras continúan los trabajos durante aproximadamente un mes más.

“La intención es liberar la vialidad frente al Jardín de Niños Juana de Arco para el regreso a clases”, explicó el coordinador de obra.

La obra contempla la reposició́n del sistema de drenaje que ya cumplió su vida útil, así como la instalación de infraestructura para el aprovechamiento de agua tratada.

Entre los beneficios proyectados destaca el uso de este recurso para el riego de al menos 10 parques en la zona, además de mejorar la capacidad y flujo del sistema de alcantarillado.

Mientras se desarrollan las obras, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas como la calle Misiones del Sur con salida al bulevar Gómez Morín, así como la calle Colegio México hacia Pedro Rosales de León.

La JMAS indicó que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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