Avanza JMAS en reparación de hundimientos tras lluvias en Ciudad Juárez

Autoridades reportan 16 oquedades reparadas y trabajos activos en Salvárcar y El Barreal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene labores continuas para atender hundimientos registrados en distintas vialidades, derivados de las lluvias recientes, con el objetivo de reducir riesgos y restablecer la circulación en zonas afectadas.

Durante la mañana de este martes iniciaron trabajos en la calle Manuel J. Clouthier, en la colonia Salvárcar, donde se realiza la reposición de 24 metros de tubería de drenaje de ocho pulgadas. De acuerdo con la información técnica, no se han presentado brotes de aguas negras y se prevé que las labores concluyan el mismo día, a fin de reabrir la vialidad a la brevedad.

En una segunda intervención, personal operativo atendió un hundimiento expuesto en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Bolivia, en la colonia El Barreal, donde se trabaja en la sustitución de aproximadamente 12 metros de tubería.

“Estos hundimientos son ocasionados por las lluvias; la tubería tenía más de 60 años y estamos cuidando líneas de agua potable y gas. Terminamos hoy mismo para dar paso al bacheo”.

Las autoridades indicaron que en algunos tramos se han detectado brotes adicionales, por lo que las cuadrillas ajustan los trabajos para evitar afectaciones mayores y permitir la intervención posterior de mantenimiento vial.

A la fecha, la dependencia ha concluido la reparación de 16 oquedades en distintos puntos de la ciudad, como parte de un operativo permanente que se mantiene activo las 24 horas, los siete días de la semana, con el fin de prevenir daños a la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de la población juarense.

