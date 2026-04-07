Avanza JMAS en obra sanitaria en colonia Satélite durante periodo vacacional

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Proyecto registra 30% de avance y contempla inversión de 44 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó avances en la obra de infraestructura sanitaria que se desarrolla en la colonia Satélite, como parte de un operativo especial implementado durante el periodo vacacional.

Los trabajos se concentran actualmente en la calle Neptuno, a la altura de una escuela primaria, con el objetivo de reducir afectaciones al flujo vehicular y a la comunidad escolar, aprovechando la disminución de actividad en la zona.

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La supervisora de obra, Flor Pérez, detalló que se realiza la reposición de drenaje mediante la instalación de un colector de 18 pulgadas y una línea adicional de 8 pulgadas, destinada a mejorar la conducción y reducir malos olores.

“Estamos haciendo la reposición de drenaje… en este frente vamos a estar trabajando hasta el domingo de esta semana, pero en toda la obra vamos a trabajar hasta noviembre”, explicó.

El proyecto integral presenta un avance cercano al 30 por ciento y contempla intervenciones en las colonias Satélite I, Satélite II, Era del Valle, Rincones de Satélite y Jardines de Satélite, ejecutándose por etapas para disminuir molestias a los habitantes.

Como parte de la obra, se instalarán más de 4 mil 600 metros de tubería sanitaria, sustituyendo infraestructura que ha cumplido su vida útil y que generaba problemas como retorno de aguas residuales y malos olores.

La JMAS indicó que la inversión destinada asciende a aproximadamente 44 millones de pesos, con un beneficio directo para más de 2 mil 350 habitantes.

El organismo destacó que estas acciones buscan mejorar el sistema sanitario en la ciudad, mediante la modernización de redes y la atención a problemáticas recurrentes en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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