Relación del Ministro Alberto Pérez Dayan y la Familia Zavala – Calderón.

“La razón del sistema de juicio político se relaciona directamente con el régimen democrático ante falta grave, desoyendo la Constitución, las leyes y al ciudadano mandante. Cuando el servidor publico desfavorece al bien común para beneficiar a terceros y se aleja de la obligación de ponderar los intereses de la nación por encima de cualquier otro”

El Ministro Alberto Pérez Dayan fue propuesto por el presidente Felipe Calderón, de nueva cuenta, al final de su sexenio (2012) y aprobado por el senado con la mayoría PRIANISTA en ese entonces.

En el 2011 ya le habían rechazado la propuesta presidencial por los mismos Senadores, argumentándose que era el peor calificado para ser Ministro, y se le regresó al presidente la propuesta.

El Presidente Calderón insistió y volvió a mandar su propuesta, un año después, al Senado de nueva cuenta con el propuesto Alberto Pérez Dayan pero ahora con la “nota” a los Senadores de que se debería aprobar, lo cual fue aceptado por los mismos que lo habían rechazado por ser el peor evaluado, la decisión de Calderón fue tajante, Alberto Pérez Dayan será el nuevo Ministro de la Corte a pesar de ya haber sido rechazado por los Senadores con los peores argumentos de rechazo… es incapaz.

Nadie se aprestó a contradecir al autoritario PANISTA Felipe Calderón y el propuesto llegó a ser Ministro, quedando más que comprometido con Calderón y con la familia Zavala por llegar a una posición de gran calado en remuneraciones, estaba más que comprometido con el grupo Calderonista y con todos los intereses que Calderón representaba, y que hoy sigue representando, entre ellos el sector eléctrico y las grandes compañías norteamericanas beneficiadas por la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

El Magistrado Diego Zavala Pérez, padre de Margarita Zavala Gómez del Campo, en su vida académica en las Universidades UNAM, Iberoamericana y La Salle, siendo esta última donde apadrinó a un joven aspirante a la abogacía llamado Alberto Gelasio Pérez Dayán con quien por nexos familiares lejanos lo impulsó durante su carrera, especialidades y llegada a ser Ministro gracias a la afinidad y simpatía muy manifiesta del Magistrado Zavala Pérez, suegro de Felipe Calderón, lo que le dio a Pérez Dayan la oportunidad de que la familia Zavala Gómez del Campo tomara como compromiso de familia el que el presidente Felipe Calderón lo nombrara Ministro de la SCJN.

No es extraña la decisión del Ministro Pérez Dayán el beneficiar a las empresas transnacionales del sector eléctrico, son las mismas para las que hoy trabaja y representa el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, incluso fue empleado de ellas en Estados Unidos.

Calderón, hoy es activo promotor internacional de los Golpes Blandos de Estado en los países sudamericanos que poseen Litio, y por supuesto también buscando desestabilizar y echar para atrás toda reforma que beneficie a la nación y afecte sus interés eléctricos en México, buscando el acceso privado al Litio mexicano, por lo que todas las Leyes propuestas por AMLO le estorban.

Alberto Pérez Dayan protegió sus intereses, y los interese de la Familia Calderón-Zavala por lo que hubo un claro, y muy soterrado, conflicto de interés del Ministro.

“Impedidos a tener una visión clara de las necesidades de la mayoría de habitantes del país por el nivel de vida que les impone su cargo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sirven a sus iguales, hombres y mujeres, de una élite a la que no le preocupan las desigualdades ni la justicia que no les favorezca”, señaló Miguel Ángel Velázquez en una de sus columnas denominada “Ciudad perdida” para el periódico La Jornada.

A los ministros de la SCJN nada, absolutamente nada, les importan las empresas públicas y el bien público de la nación y tuercen las leyes y la Constitución para beneficio de ellos mismos y los grupos económicos que representan, a los que se deben, expertos ya en chicaneadas legales para justificar la interpretación de la ley a su favor, si no está a su favor la tuercen.

Y como ejemplo, Miguel Ángel Velázquez de la jornada, recuerda el caso de Alberto Gelasio Pérez Dayán, quien debe su carrera al cumplimiento de un compromiso entre familias (Calderón-Zavala) y deja lugar a muchas dudas sobre sus méritos y su capacidad para ocupar un sillón en el máximo tribunal.

Hay que insistir, la SCJN denominada como el “Cartel de la Toga” se ha apropiado del máximo tribunal poniéndose, y ofertándose, como MERCENARIOS de las Leyes y la Justicia, PROMOTORES mercaderes de la impunidad y SICARIOS de las empresas y el bien público.

Ante el discurso en Querétaro del Ministro Pérez Dayan, en el aniversario de la Constitución, de inmediato salió a alabar y ponderar al Ministro el ex presidente Felipe Calderón, un discurso lleno de hipocresía y cinismo, lavándose la cara y justificándose ante la sociedad, manifestándose como demócrata y advirtiendo que seguirá con sus procederes anti pueblo porque “defenderán” la Constitución sobre las manifestaciones del pueblo soberano y mandante, porque esa es la responsabilidad de la SCJN.

Cabe hacer una pregunta ¿La Constitución está hecha para contradecir y no beneficiar el bien público, el interés nacional y al pueblo soberano y mandante de México? Lo dicho por el Ministro Pérez Dayan en su discurso en Querétaro pareciera que sí.

Recordemos que la argumentación al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica manifestó que esa ley beneficiaba a la CFE dejando muy en claro que NADA que beneficie al pueblo, y la nación mexicana, y afecte a los intereses de su grupo, los extranjeros y vende patrias Calderonistas, será aprobado por la SCJN, siempre será rechazado…. Y que yo recuerde nada de eso dice la Constitución.

La manipulación de la constitución queda perfectamente manifestada por los Ministros cuando se niegan a obedecer un mandato Constitucional de que no deben ganar más que el presidente de la República y para su beneficio la distorsión interpretativa por ellos les sustenta su actuar.

Para concluir, recordemos que en aquellas fechas (2011) estaba el Calderonismo en su postrimerías del poder presidencial y a los 114 senadores que conformaban el quórum los intentaron convencer de votar a favor de Pérez Dayan <pero solo 4 votaron a favor> por el contrario, la gran mayoría de los Senadores <110> según las crónicas de aquél día, consideraron que Alberto Gelasio Pérez Dayán era totalmente incapaz para ingresar a la SCJN.

Negociación política entre mandatario y candidato del PRI en 2012 logro que fuera votado de nueva cuenta y con aceptación, Felipe Calderón tenía que cumplir el compromiso con la familia de su esposa Margarita Zavala.

Entonces ¿de qué defensa de la Constitución habla este Ministro?

Veamos el alcance de la soberbia y el cinismo de los Ministros, dijo en Querétaro Pérez Dayan:

“El Magistrado (Ministro) no va en ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública (Pueblo), no va a representar absolutamente a nadie, no lleva el criterio del elector, simplemente lleva el suyo”

Y en este caso, sabemos cuál es el criterio del Ministro Pérez Dayan, un Ministro que defendió su interés personalísimo comprometido con las empresas eléctricas extranjeras y, sin duda alguna, con los intereses de la familia Calderón Zavala que son coincidentes con EL NEGOCIO de la energía.

La LIE les era un freno para las ganancias usureras que puede brindar el control de la energía eléctrica nacional, ejemplos los vivimos en el mundo recientemente.

El JUICIO POLITICO para este Ministro es necesario para la moralidad de la república, para la observancia de la Constitución y el hacer prevalecer el interés supremo de la nación y eso solo lo puede hacer el PODER LEGISLATIVO a través del proceso de JUICIO POLITICO…. No pueden seguir impunes.

Las modificaciones a las leyes, y a la Constitución, solo lo puede hacer el PODER LEGISLATIVO y no el Poder Judicial Federal por medio de resoluciones que remueven el espíritu social original de la Constitución.

La Constitución Mexicana tiene implícito en todo su contexto el espíritu social y el bien público…

La Constitución reconoce, y establece con toda claridad, que el mandante es el pueblo de México.

Y eso no les gusta en la SCJN (PJF).

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.