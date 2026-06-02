Avanza integración del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Regidores conocieron los resultados del proceso de selección de quienes podrían integrar el nuevo órgano consultivo municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas analizaron los avances en la conformación del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de Juárez, durante una reunión con representantes del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

El encuentro fue encabezado por la coordinadora de la comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, junto con los regidores Pedro Alberto Matus Peña y José Mauricio Padilla, quienes recibieron información sobre el proceso de selección de las personas que integrarán este órgano de participación ciudadana.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión, la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, explicó que la convocatoria despertó interés entre integrantes de distintas comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez y permitió identificar perfiles con experiencia y propuestas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector.

Tras las etapas de evaluación, entrevistas y revisión de proyectos de trabajo, fueron seleccionadas siete personas de un grupo finalista integrado por once aspirantes, quienes destacaron por sus planteamientos enfocados en la defensa de derechos, la inclusión y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

“Tenemos buenos perfiles, creo que todas y todos están comprometidos, traen buenas ideas y proyectos interesantes para contribuir a la buena política de la administración municipal”.

La funcionaria señaló que quienes integren este primer Consejo Consultivo tendrán la responsabilidad de formular propuestas, impulsar estrategias de atención y contribuir al diseño de acciones que respondan a las necesidades de los pueblos originarios y comunidades indígenas que habitan en el municipio.

Asimismo, destacó que el organismo permitirá fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades y los distintos grupos indígenas establecidos en la ciudad, con el propósito de generar políticas más incluyentes y representativas.

La regidora Mayra Karina Castillo Tapia informó que la propuesta de integración será presentada próximamente ante el Cabildo de Ciudad Juárez, instancia que analizará los perfiles seleccionados y determinará la conformación oficial del consejo.

El Gobierno Municipal señaló que este proceso forma parte de las acciones encaminadas a ampliar la participación ciudadana y garantizar espacios de representación para sectores históricamente vulnerados.

Las autoridades municipales destacaron que la creación del Consejo Consultivo busca fortalecer la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones públicas, así como promover el reconocimiento y respeto de sus derechos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.