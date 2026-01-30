Avanza Cruzada por la Voz con segunda jornada en el Centro Comunitario Fovissste

Publicidad - LB2 -

Niñas, niños y jóvenes muestran su talento musical como parte de una estrategia de impulso cultural en colonias de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cruzada por la Voz continuó su desarrollo con la segunda jornada del concurso realizada en el Centro Comunitario Fovissste, donde 25 participantes, entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, demostraron su talento musical ante familias y vecinos de la zona.

El escenario comunitario se convirtió en un espacio de expresión artística y convivencia, donde las y los concursantes interpretaron distintos géneros musicales, en un ambiente marcado por la emoción, el acompañamiento familiar y el reconocimiento al esfuerzo de cada participante.

De acuerdo con autoridades municipales, esta iniciativa busca llevar actividades culturales a las colonias y generar espacios accesibles para que las juventudes puedan desarrollar sus habilidades artísticas desde el entorno comunitario.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, subrayó la importancia de abrir foros que impulsen el talento local y fortalezcan el desarrollo personal de las nuevas generaciones.

“Queremos que niñas, niños y jóvenes sepan que tienen un lugar donde pueden expresarse, desarrollarse y soñar en grande. La Cruzada por la Voz es una oportunidad para que descubran su potencial y para que la comunidad los acompañe en ese proceso”.

Cada una de las presentaciones reforzó el objetivo central del programa: brindar confianza, proyección y acompañamiento a nuevas voces que encuentran en la música una forma de crecimiento y expresión.

La Cruzada por la Voz, impulsada por la Dirección General de Centros Comunitarios, forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el desarrollo artístico y cultural de la niñez y la juventud, ofreciendo alternativas positivas que fortalezcan la autoestima y el sentido de pertenencia.

Durante la jornada, padres de familia y vecinos acompañaron a las y los participantes, convirtiendo el evento en una actividad comunitaria, donde la convivencia y el respaldo social fueron elementos centrales del encuentro.

