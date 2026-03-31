Avanza 60% pavimentación de la calle Almagre en Ciudad Juárez

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Obra incluye concreto hidráulico, banquetas y alumbrado con inversión superior a 6.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 60% en los trabajos de pavimentación de la calle Almagre, proyecto que busca mejorar la movilidad y durabilidad de la vialidad mediante el uso de concreto hidráulico.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la intervención se realiza en el tramo comprendido de la calle Caliche hacia el oriente, en dirección a la calle Alumbre, abarcando una superficie de 1,621 metros cuadrados.

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La obra forma parte del esquema de “calles completas”, por lo que incluye la construcción de guarniciones, banquetas, alumbrado público y señalización, con el objetivo de ofrecer infraestructura integral para peatones y automovilistas.

“Muy pronto estará permitida la circulación por esta nueva vialidad”.

El proyecto cuenta con una inversión de 6 millones 496 mil 647 pesos, destinada a mejorar las condiciones urbanas en este sector de la ciudad.

Las autoridades solicitaron a los vecinos paciencia ante las molestias temporales derivadas de la obra, al destacar que los trabajos avanzan conforme a lo programado.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de los habitantes en la zona, mediante obras duraderas y funcionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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