Avala Comisión Edilicia de Cultura proyectos y perfila foros culturales para 2026

Ocho iniciativas recibirán respaldo municipal y se plantea fortalecer la política cultural con foros permanentes y acciones itinerantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Cultura del Ayuntamiento dictaminó de manera favorable ocho proyectos culturales, como parte de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo artístico y comunitario en el municipio, durante su sesión ordinaria celebrada este jueves.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la Comisión, la regidora Martha Patricia Mendoza, quien destacó que estas iniciativas recibirán respaldo institucional por su contribución a la vida cultural de la ciudad y reiteró que las convocatorias continúan abiertas para creadoras, creadores y colectivos locales.

La edil subrayó la calidad y diversidad del talento juarense, al señalar que existen artistas, gestores y promotores culturales con trayectorias consolidadas, algunos de ellos con proyección nacional e internacional, lo que refuerza la necesidad de generar mayores espacios de visibilización.

En ese contexto, adelantó que se prevé la realización de una rueda de prensa para presentar a la ciudadanía el semillero cultural con el que cuenta Ciudad Juárez y fortalecer el reconocimiento al trabajo artístico local.

Durante la sesión también se planteó la creación de foros culturales permanentes, dirigidos tanto a la comunidad artística como al funcionariado municipal, con el objetivo de construir una visión compartida en favor de los grupos originarios, así como de niñas, niños y adolescentes, y llevar la cultura a distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se recordó la próxima conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, para la cual se proyecta una actividad de gran alcance e itinerante, enfocada en sensibilizar sobre la preservación de las lenguas y culturas originarias como parte de la identidad colectiva.

Por su parte, la encargada de despacho de la Dirección del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas Sánchez, destacó la importancia del trabajo interinstitucional para consolidar una política cultural integral y dio a conocer avances en reuniones con especialistas en políticas culturales para fortalecer alianzas estratégicas.

Finalmente, se reiteró la disposición de la Comisión Edilicia de Cultura y del IPACULT para continuar trabajando de manera coordinada con colectivos, artistas y organizaciones, así como para impulsar la participación en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo cultural de Ciudad Juárez.

