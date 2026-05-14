Autorizan renovación de contratos de arrendamiento para antenas en Ciudad Juárez

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Comisión de Hacienda avaló acuerdos sobre terrenos municipales en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Hacienda aprobaron la renovación de tres contratos de arrendamiento relacionados con antenas instaladas en terrenos municipales de Ciudad Juárez.

Los acuerdos originales fueron celebrados en 2015 con una vigencia de 10 años, por lo que actualmente concluyó el periodo establecido en los convenios iniciales.

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El coordinador de la Comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, informó que previo a la autorización se realizaron procedimientos administrativos para revisar avalúos, condiciones legales y actualizaciones correspondientes.

El regidor señaló que la empresa arrendataria manifestó interés en continuar utilizando los espacios debido a la infraestructura de telecomunicaciones instalada en esos puntos.

Los inmuebles involucrados se encuentran en distintos sectores de la ciudad, uno de ellos en Riberas del Bravo, con una renta mensual de 8 mil 746 pesos más IVA.

Otro predio está ubicado en Senderos de San Isidro con un monto de 9 mil 603 pesos más IVA, mientras que el tercero se localiza en Puerto Castilla, con una renta de 9 mil 595 pesos mensuales más IVA.

La Comisión de Hacienda indicó que la renovación no requiere aprobación de Cabildo, ya que la normatividad vigente establece que este procedimiento corresponde a distintas áreas administrativas y a la propia comisión.

La solicitud fue presentada por la Dirección de Catastro y respaldada por la Dirección de Patrimonio, dependencias encargadas de realizar los estudios técnicos y legales correspondientes.

Entre las modificaciones contempladas en los nuevos contratos se encuentra la actualización de los montos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y avalúos recientes.

Además, los nuevos convenios tendrán vigencia únicamente hasta el término de la actual administración municipal, con el propósito de no comprometer decisiones de futuros gobiernos locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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