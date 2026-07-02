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Aumenta consumo de cristal entre madres de familia en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Staff
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La SSPE detectó mayor uso de metanfetaminas entre mujeres que buscan soportar cargas laborales y familiares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectó un incremento en el consumo de cristal entre madres de familia en Ciudad Juárez, principalmente en colonias periféricas, situación que las autoridades consideran preocupante por el impacto social y familiar asociado al uso de metanfetaminas.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya, señaló que este fenómeno también ha sido identificado en Chihuahua capital, Cuauhtémoc y otros municipios del estado, donde se mantiene vigilancia sobre patrones de consumo vinculados al narcomenudeo.

“Nosotros hemos detectado un incremento en el consumo del cristal, principalmente en las colonias periféricas de las ciudades en mención”, señaló.

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Loya explicó que, de acuerdo con información de los Centros de Integración Juvenil, existe un aumento específico en el consumo de metanfetaminas por parte de madres de familia, quienes recurren a esta droga para mantenerse activas durante sus jornadas laborales y domésticas.

“Nos preocupa porque la encuesta de Centros de Integración Juvenil marca un consumo de metanfetamina específicamente por parte de madres de familia”, expuso.

El funcionario indicó que algunas mujeres estarían utilizando cristal para soportar dobles cargas de trabajo, cuidado del hogar y atención de sus familias, especialmente en sectores donde enfrentan condiciones económicas y sociales adversas.

La SSPE considera que este comportamiento obliga a reforzar tanto las acciones contra el narcomenudeo como las estrategias preventivas, aunque no se precisaron medidas específicas para atender este grupo de población.

De acuerdo con estimaciones locales, en Ciudad Juárez el padrón de consumidores de cristal rondaría las 100 mil personas, entre las cuales se ha identificado la presencia de madres de familia jóvenes, muchas de ellas jefas de hogar y trabajadoras.

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