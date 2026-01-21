Aumenta conciencia ciudadana contra el maltrato animal en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan más denuncias y mayor exigencia social para sancionar agresiones contra animales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La conciencia ciudadana contra el maltrato animal ha mostrado un aumento significativo en Ciudad Juárez, reflejado en un mayor número de denuncias y exigencias de justicia, informó la directora de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo Salinas.

La funcionaria señaló que la sociedad ha dejado de normalizar la violencia contra los animales, lo que ha permitido que más casos sean reportados oportunamente a las autoridades.

“Cuando la comunidad ve que se presenta una situación en la que creen que es importante actuar, llaman al 9-1-1 o se acercan a las instalaciones de DABA para presentar la denuncia”.

Arredondo Salinas destacó que esta participación ciudadana es clave para proteger a los animales, muchos de los cuales son víctimas de agresiones incluso por parte de sus propios tutores.

“Agradezco a la ciudadanía por hacer conciencia y ayudarnos a defender a estos seres sintientes que no tienen voz”.

Detalló que en las últimas semanas se presentaron tres denuncias formales ante el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, relacionadas con un intento de ahorcamiento de un perro en Infonavit Ángel Trías, el hallazgo de perros calcinados en la colonia Azteca, y tres canes en condiciones de abandono y maltrato en el Kilómetro 20.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal recordó que para reportar un caso de maltrato animal se debe enviar un mensaje vía WhatsApp al número 656-554-3391, describiendo el hecho y su ubicación, además de adjuntar evidencia fotográfica o en video. Una vez recibido el reporte, se genera un folio de seguimiento, garantizando el anonimato del denunciante.

Esta información permite a la autoridad valorar cada caso y actuar conforme a sus atribuciones, con el objetivo de prevenir que los animales continúen en situaciones de riesgo o sufrimiento.

