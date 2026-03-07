Atienden cuerpos de emergencia 44 servicios en Ciudad Juárez durante las últimas 24 horas

Publicidad - LB2 -

Bomberos y Rescate Municipal respondieron a diversas incidencias; un accidente vial dejó un fallecido y dos lesionados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que, entre el 6 y el 7 de marzo de 2026, los cuerpos de emergencia atendieron 44 servicios en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte de las labores de respuesta a incidentes y apoyo a la población.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos realizó 27 intervenciones, mientras que Rescate Municipal participó en 17 servicios, atendiendo situaciones de emergencia registradas en diversos sectores de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Entre los hechos más relevantes del periodo se encuentra un accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida De las Torres y la calle San Carlos, en la colonia San Carlos, donde acudieron corporaciones de emergencia para auxiliar a los involucrados.

En el lugar fueron atendidas tres personas que participaron en el percance. Dos hombres de 24 años resultaron lesionados y recibieron atención por parte de paramédicos, mientras que un tercer involucrado, un masculino de 20 años de edad, perdió la vida en el sitio.

El reporte también señala que el albergue temporal El Barreal mantiene actualmente una ocupación de 22 personas, de las cuales 14 son hombres y ocho mujeres, quienes permanecen resguardadas en este espacio habilitado por el Gobierno Municipal para brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

La dependencia municipal reiteró que los distintos cuerpos operativos se mantienen en alerta permanente, con el objetivo de atender cualquier situación de emergencia que se presente en la ciudad y brindar apoyo oportuno a la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.