Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con rector de la UTCJ

La Gobernadora revisó avances académicos y el respaldo estatal a proyectos de infraestructura y fortalecimiento educativo en la universidad tecnológica.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Óscar Ibáñez, como parte del seguimiento a los proyectos y acciones que actualmente desarrolla esta institución de educación superior en la frontera.

Durante el encuentro, se revisaron los avances en materia académica, así como los programas y estrategias implementadas para mejorar los procesos de formación profesional que ofrece la universidad, orientados a atender las necesidades del entorno productivo regional.

Asimismo, se abordaron los apoyos que el Gobierno del Estado mantiene de manera permanente para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de los espacios universitarios.

La mandataria estatal refrendó su compromiso con la educación superior, al considerar que las universidades tecnológicas cumplen un papel estratégico en la formación de talento especializado, particularmente en una ciudad con fuerte vocación industrial como Ciudad Juárez.

En ese contexto, destacó la importancia de continuar impulsando acciones que eleven la calidad educativa y promuevan el desarrollo integral de la comunidad universitaria, tanto en el ámbito académico como en el social.

Finalmente, se coincidió en que el fortalecimiento de la UTCJ es un factor clave para el desarrollo económico y social del estado, al contribuir a la preparación de capital humano que responda a las demandas del sector productivo y del mercado laboral en la región fronteriza.

