enero 27, 2026 | 10:57
Atiende Protección Civil 49 servicios de emergencia en Ciudad Juárez en 24 horas

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Bomberos y Rescate Municipal concentraron la mayoría de las atenciones; reportan incidentes por caídas e intoxicación por monóxido de carbono.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que entre el 26 y el 27 de enero de 2026 fueron atendidos 49 servicios de emergencia en el municipio, como parte del reporte de incidencias correspondientes a las últimas 24 horas.

De acuerdo con el informe oficial, 34 de los servicios fueron canalizados al Departamento de Bomberos, mientras que 15 correspondieron a Rescate Municipal, lo que refleja una alta demanda de atención por situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

Entre los casos relevantes, se reportó la atención a una persona lesionada tras caer aproximadamente cuatro metros al interior de un cuarto de bombas en una obra de construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil. El incidente requirió la intervención de los cuerpos de emergencia para la valoración y traslado del afectado.

Otro de los servicios destacados fue la atención a un hombre intoxicado por inhalación de monóxido de carbono, luego de utilizar la regadera con el calentador de agua encendido dentro del baño, sin contar con una adecuada ventilación para la salida del gas.

En lo que respecta a la atención a personas en situación de vulnerabilidad, el albergue El Barreal registró una ocupación de 84 personas, de las cuales 71 son hombres y 13 mujeres, como parte de las acciones preventivas ante las condiciones climáticas.

La Dirección General de Protección Civil reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en el uso de calentadores y equipos de combustión, así como a seguir las recomendaciones de seguridad en viviendas y centros de trabajo, con el fin de reducir riesgos y prevenir accidentes.

