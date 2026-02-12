Movil - LB1A -
febrero 12, 2026 | 11:07
Atiende Protección Civil 41 emergencias en Ciudad Juárez en 24 horas

POR Redacción ADN / Agencias
Bomberos y Rescate Municipal intervinieron en incendios y servicios diversos; rescatan a hombre en vivienda incendiada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que en el periodo comprendido entre el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero atendió 41 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 29 fueron canalizados al Departamento de Bomberos y 12 al área de Rescate Municipal.

Entre los hechos de mayor relevancia destaca un incendio registrado a las 04:08 horas en el cruce de las calles J. Contreras Aguilera y Talamás Camandari, en la colonia Carlos Castillo Peraza, donde se reportó fuego en un domicilio, así como en un camión y un vehículo.

Durante las labores de control y extinción, los elementos de Bomberos localizaron a un hombre resguardado en el baño del inmueble afectado. Para lograr su extracción fue necesario realizar un boquete en la estructura de la vivienda, lo que permitió ponerlo a salvo sin que se reportaran mayores consecuencias.

La dependencia detalló que la intervención oportuna del personal operativo permitió controlar el siniestro y evitar su propagación a predios contiguos, en una zona habitacional de alta densidad.

En cuanto a la atención preventiva por condiciones climáticas, se informó que el albergue El Barreal mantiene una ocupación de 53 personas, de las cuales 45 son hombres y ocho mujeres, quienes reciben resguardo y asistencia.

Protección Civil reiteró que mantiene operativos permanentes para salvaguardar la integridad de la población y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

REPORTAJE ESPECIAL
