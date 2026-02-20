Movil - LB1A -
febrero 20, 2026 | 16:49
Asegura Juan Carlos Loera liderar preferencias rumbo a alcaldía de Juárez

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Staff.
Senador presenta encuesta que lo coloca con 43% de intención al interior de Morena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernánde) – El senador Juan Carlos Loera de la Rosa manifestó su interés en buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez en el proceso electoral de 2027 y aseguró encabezar las preferencias internas rumbo a esa definición.

En conferencia, el legislador presentó una encuesta en la que aparece con poco más del 43 por ciento de las preferencias, superando por alrededor de 20 puntos a la delegada de Bienestar, Mayra Chávez, y por más de 30 puntos al diputado local Cuauhtémoc Estrada.

Loera explicó que el sondeo fue realizado por un grupo de simpatizantes, aunque no detalló la metodología aplicada ni el tamaño de la muestra o universo encuestado.

El senador sostuvo que continuará con su estrategia de acercamiento ciudadano y señaló que los resultados lo motivan a consolidar su proyecto político rumbo a la contienda interna.

De acuerdo con el propio legislador, distintas mediciones lo ubican entre los perfiles mejor posicionados dentro de Morena para competir por la alcaldía fronteriza, con una ventaja que calificó como significativa frente a otros aspirantes.

El proceso interno del partido se perfila hacia el Consejo Nacional programado para el 7 de marzo, donde se definirán las reglas para la selección de candidaturas, en un contexto de anticipación política rumbo a 2027 en Ciudad Juárez.

