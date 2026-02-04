Movil - LB1A -
febrero 4, 2026 | 11:17
Atiende Protección Civil 40 servicios de emergencia en un día en Ciudad Juárez

POR Redacción ADN / Agencias
Bomberos concentraron 25 atenciones y Rescate Municipal otras 15, sin personas lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil reportó la atención de 40 servicios de emergencia durante el periodo comprendido entre el martes 3 y este miércoles 4 de febrero, en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con el informe oficial, 25 de los servicios fueron atendidos por el Departamento de Bomberos, mientras que 15 correspondieron a intervenciones de Rescate Municipal, como parte de la respuesta operativa ante diversos incidentes.

Entre los hechos más relevantes, se registró un incendio en un domicilio y dos vehículos, el cual fue controlado de manera oportuna por las unidades de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

En materia de atención a población vulnerable, el albergue El Barreal mantiene una ocupación de 63 personas, de las cuales 49 son hombres y 14 mujeres, quienes reciben resguardo temporal y apoyo ante las condiciones climáticas.

La dependencia señaló que estos espacios continúan operando para brindar protección a quienes lo requieren, particularmente durante las noches y madrugadas con bajas temperaturas.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas preventivas y a reportar cualquier emergencia a los números oficiales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias juarenses.

