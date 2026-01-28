Atiende JMAS inundaciones en el fraccionamiento Floresta tras taponamiento en red sanitaria

Publicidad - LB2 -

Realizan más de 48 horas de labores de desazolve y limpieza en condominios y vialidades internas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez brindó apoyo a vecinos del fraccionamiento Floresta, luego de las inundaciones de aguas pluviales y de drenaje registradas el pasado fin de semana al interior de la unidad habitacional.

Durante más de 48 horas de trabajo continuo, personal del organismo llevó a cabo labores de desazolve con equipo especializado tipo vactor, mediante sistemas de inyección y succión, lo que permitió localizar un taponamiento en la red sanitaria ocasionado por la acumulación de basura, grasa y otros objetos, entre ellos una llanta, que impedían el flujo adecuado de las aguas.

Las afectaciones incluyeron inundaciones al interior de algunas viviendas, por lo que vecinos del sector realizaron gestiones directas ante la JMAS para solicitar apoyo inmediato en la limpieza de vialidades y la atención a la contingencia.

“Uno de los apoyos que se solicitaron fue el de la limpieza, las calles del fraccionamiento están llenas de residuos de drenaje”, explicó Héctor Mondragón, integrante del comité de vecinos.

Las labores iniciaron el martes y contemplaron el uso de camiones de volteo, retroexcavadoras y pipas de agua tratada, estas últimas destinadas a la desinfección de calles, además de cuadrillas de trabajadores para la limpieza general del área.

“La respuesta del director fue inmediata, y la asignación de áreas inmediata también”, añadió el representante vecinal al referirse a la atención recibida por parte del organismo operador.

La intervención se realizó tanto en vialidades principales como al interior de los condominios San José, Almendros, Nardos, Jazmines y Lirios, beneficiando de manera directa a las familias que habitan en esta zona del suroriente de la ciudad.

Con estas acciones, la JMAS reiteró su compromiso de atención inmediata y trabajo constante, enfocado en atender contingencias sanitarias y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para los habitantes de Ciudad Juárez.

