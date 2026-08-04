Atiende JMAS hundimiento en avenida De la Raza tras colapso de colector

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La reparación contempla sustituir 10 metros de tubería de 36 pulgadas y mantener cierres parciales en el cruce con avenida Del Charro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez atiende un hundimiento registrado en la avenida De la Raza, a la altura del cruce con avenida Del Charro, provocado por el deterioro de un colector sanitario y las lluvias recientes.

Personal del organismo realiza la reposición del tramo dañado con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red de drenaje y recuperar las condiciones de la vialidad en la zona intervenida.

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La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que el colector había llegado al final de su vida útil y que las precipitaciones de los últimos días aceleraron el colapso de la tubería.

“Es un colector de 36 pulgadas que colapsó debido al tema de las lluvias que se presentaron en días anteriores. Se van a reemplazar 10 metros lineales de tubería de 36 pulgadas”.

La intervención se realiza en coordinación con personal de Gas Natural, debido a la presencia de una línea de tres pulgadas en el área de excavación, por lo que ambas instancias trabajan de manera conjunta para reducir riesgos durante las maniobras.

Para desarrollar la reparación fue cerrado el tránsito en sentido de oriente a poniente sobre la avenida De la Raza. Los vehículos son desviados hacia la avenida Valentín Fuentes para incorporarse posteriormente a la avenida Del Charro.

El carril en sentido de poniente a oriente permanece abierto a la circulación, mientras las cuadrillas continúan con la sustitución del colector y las labores de estabilización del terreno.

En los trabajos participan operadores apoyados con una excavadora tipo oruga, una retroexcavadora, un camión de volteo y la tubería necesaria para reemplazar el tramo colapsado.

Una vez concluida la reposición del colector, personal del Departamento de Bacheo de la JMAS realizará la rehabilitación del pavimento para restablecer completamente la vialidad.

El organismo pidió a los automovilistas respetar la señalización colocada en la zona, reducir la velocidad y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores.

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