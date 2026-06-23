Atiende JMAS acumulamiento de aguas residuales en fraccionamiento Las Arcadas

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Personal de Alcantarillado retiró un taponamiento de basura que provocó brotes de aguas negras tras las recientes lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó trabajos de atención y desfogue en el fraccionamiento Las Arcadas, luego de registrarse un acumulamiento de aguas residuales ocasionado por un taponamiento en la red principal de drenaje.

Las labores se llevaron a cabo en el cruce de la calle Chacala y Camino Prolongación Ortiz Rubio, donde vecinos reportaron afectaciones derivadas de las lluvias recientes y la presencia de aguas negras tanto en la vialidad como en un parque del sector.

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Tras sostener una reunión con habitantes de la zona, personal del área de Alcantarillado acudió al lugar para realizar trabajos de desazolve e identificar el origen de la problemática.

“Estamos bombeando el agua residual acumulada en el dique hacia la línea principal de drenaje, luego del retiro de un taponamiento de residuos, que fue una de las causas del brote de aguas negras”, explicó Abraham Méndez, coordinador del Distrito 2 en Salvárcar.

La JMAS informó que el bloqueo fue provocado por acumulación de basura en la red general de alcantarillado, situación que impidió el flujo adecuado de las aguas residuales y generó los encharcamientos reportados por los vecinos.

Para atender la contingencia se utilizaron unidades tipo vactor para la succión de aguas residuales y una motobomba de seis pulgadas para desaguar el dique ubicado en el área verde del fraccionamiento.

La dependencia indicó que una vez eliminado el taponamiento, los trabajos se enfocaron en retirar el agua acumulada y restablecer el funcionamiento normal de la infraestructura sanitaria.

Autoridades de la JMAS anunciaron que este viernes regresarán al sector para realizar una limpieza profunda de la línea de drenaje, con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y verificar que no permanezcan residuos que puedan generar futuras afectaciones.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura al sistema de drenaje ni retirar las tapas de alcantarilla durante las lluvias, ya que estas prácticas favorecen la obstrucción de las redes sanitarias y aumentan el riesgo de brotes de aguas residuales.

Asimismo, pidió comprensión a los habitantes del fraccionamiento por las molestias temporales ocasionadas por las maniobras de desfogue y mantenimiento que continúan desarrollándose en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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