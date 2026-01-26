Atiende Gobierno Municipal estragos por lluvias y refuerza programa de bacheo en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde informó que los daños al pavimento serán reparados en el menor tiempo posible y pidió extremar precauciones ante bajas temperaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que mantiene activo un programa permanente para atender los baches y daños al pavimento provocados por las lluvias recientes, con el objetivo de restablecer las condiciones de las vialidades en el menor tiempo posible.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que la Dirección General de Obras Públicas continúa trabajando de manera regular en la atención de calles afectadas, como parte de una estrategia que se ha sostenido durante toda la administración para responder de forma inmediata a este tipo de contingencias.

- Publicidad - HP1

Durante su conferencia semanal, el alcalde señaló que aunque el año pasado los daños derivados de las lluvias fueron de gran magnitud, la experiencia permitió fortalecer los mecanismos de respuesta, por lo que en este 2026 el impacto será menor y no representará un reto comparable al registrado en agosto de 2025.

“El año pasado la magnitud de los daños fue impresionante, pero se logró controlar la situación; este año el impacto será menor”, expresó.

En materia de protección civil, Pérez Cuéllar indicó que existe coordinación permanente entre la Dirección General de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, particularmente ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad durante los últimos días.

Como parte de estas acciones preventivas, informó que fue necesario cerrar algunos puentes por la cristalización del pavimento, entre ellos el ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, con el fin de evitar accidentes.

“La recomendación más importante es que manejen con mucha precaución”, subrayó.

En otros temas, el alcalde destacó la relevancia de su reciente visita a la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, donde sostuvo encuentros enfocados en fortalecer la relación económica entre Chihuahua y Estados Unidos.

El edil consideró que el estado debe recuperar terreno en su integración económica con el país vecino, similar a lo que han logrado entidades como Sonora y Nuevo León, y resaltó que Ciudad Juárez tiene afinidades estratégicas con Nuevo México, especialmente por su alta población hispana, lo que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo regional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.