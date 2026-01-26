Atiende DABA reportes por presunto maltrato animal durante contingencia invernal

Publicidad - LB2 -

Autoridades detectan que algunas denuncias carecen de sustento y derivan de conflictos vecinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) mantiene la atención permanente a reportes por presunto maltrato animal, aunque una parte de las quejas no cuenta con elementos suficientes y en algunos casos obedece a conflictos vecinales, informó la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas.

Durante el pasado fin de semana, personal de DABA, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, atendió 13 reportes en los que se consideró que la integridad de las mascotas podría estar en riesgo, principalmente por las condiciones climáticas registradas en la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, en tres de los casos se instruyó a los propietarios a mejorar las condiciones en las que se encontraban los animales, mientras que en cuatro reportes las mascotas ya no se localizaban en los domicilios señalados. En el resto de los casos, no se detectaron anomalías que constituyeran maltrato.

Asimismo, se informó que en dos reportes no fue posible acceder a los domicilios debido a lo complicado del terreno, por lo que se programó una nueva visita para realizar la verificación correspondiente.

Arredondo Salinas explicó que una parte importante de las denuncias se realiza a través de redes sociales, particularmente Facebook, pero sin proporcionar dirección exacta ni datos suficientes, lo que dificulta la atención oportuna de los casos y puede generar interpretaciones erróneas.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en la colonia Anapra, donde un perro fue reportado como maltratado por estar amarrado, sin embargo, tras la inspección se constató que contaba con una cadena de longitud adecuada, refugio y condiciones para moverse, además de que la propietaria acreditó que el animal salía regularmente a correr y jugar.

La directora de DABA reiteró el llamado a la ciudadanía para realizar los reportes de manera directa y con información completa, a través de la línea de WhatsApp 656 554 33 91, incluyendo dirección exacta, datos del caso y evidencias, a fin de facilitar la localización del domicilio y la atención adecuada de cada situación.

