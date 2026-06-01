Atendió Ingresos a casi 400 contribuyentes durante Cruzada por Juárez en Senderos de San Isidro

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La dependencia municipal reportó una recaudación cercana al millón de pesos durante la jornada comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos del Municipio brindó atención a 393 contribuyentes durante la jornada de la estrategia Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada el pasado fin de semana en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que personal de la dependencia instaló módulos de atención para acercar servicios municipales y opciones de pago a las familias del sector, con el objetivo de facilitar la realización de trámites sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales.

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Durante la jornada se efectuaron diversos movimientos relacionados con servicios municipales, permitiendo a los asistentes resolver gestiones administrativas de manera más ágil y cercana a sus domicilios.

“Estas acciones forman parte del compromiso de acercar la atención gubernamental a las colonias, facilitando a las familias el acceso a servicios municipales de manera ágil y accesible”.

La funcionaria destacó que la actividad generó una captación de 984 mil 450 pesos, derivada de los pagos realizados por la ciudadanía durante el evento.

Asimismo, señaló que se aplicaron diversos incentivos para los contribuyentes, entre ellos descuentos en recargos por adeudos rezagados y reducciones en el pago de infracciones de tránsito.

Romero Aguilar indicó que la participación de la Dirección de Ingresos en las jornadas comunitarias busca fortalecer el acceso de la población a los servicios municipales, especialmente en sectores alejados de los principales centros administrativos de la ciudad.

La titular de la dependencia agregó que la Tesorería Municipal continuará formando parte de las Cruzadas por Juárez y otras actividades impulsadas por el Gobierno Municipal, con el propósito de acercar atención directa y alternativas de regularización a los contribuyentes en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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