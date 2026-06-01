Encabeza Cruz Pérez Cuéllar preferencias rumbo a la gubernatura de Chihuahua en encuesta de SRC

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El alcalde juarense supera por casi cinco puntos al panista Marco Bonilla en medición publicada por Polls.mx

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección de gobernador de Chihuahua de 2027, de acuerdo con una encuesta elaborada por Statistical Research Corporation (SRC) y publicada por Polls.mx.

La medición, levantada del 22 al 24 de mayo de 2026 mediante mil entrevistas telefónicas en la entidad, ubica a Cruz Pérez Cuéllar con 35.2 por ciento de la intención de voto, por encima del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, quien registra 30.6 por ciento.

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La diferencia entre ambos aspirantes es de 4.6 puntos porcentuales, dentro de un escenario en el que Morena y sus aliados mantienen una ventaja sobre el PAN de cara a la sucesión estatal.

En tercer lugar aparece el priista Tony Meléndez con 7.2 por ciento de las preferencias, mientras que el emecista Alfredo Lozoya alcanza 5.3 por ciento.

La encuesta también señala que 11 por ciento de los entrevistados aún no define su preferencia electoral, mientras que 10.7 por ciento manifestó respaldar a otra opción distinta a las incluidas en el ejercicio demoscópico.

Los resultados se dan en un contexto de creciente actividad política en Chihuahua, donde distintos actores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han comenzado a posicionarse públicamente rumbo al proceso electoral de 2027.

Pérez Cuéllar ha sido mencionado de manera recurrente como una de las principales cartas de Morena para la gubernatura, mientras que Marco Bonilla es considerado uno de los perfiles con mayor proyección dentro del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con la metodología difundida, el estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.1 por ciento.

Con información de SRC y Polls.mx.