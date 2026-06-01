Acusa Pérez Cuéllar desesperación del PAN tras mensaje de Maru Campos

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El alcalde afirmó que los posicionamientos de la gobernadora forman parte de una estrategia política sin futuro electoral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, desestimó las declaraciones realizadas por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, durante una concentración celebrada el pasado fin de semana, donde aseguró que “México recordará que el fin del régimen empezó en Chihuahua”.

Al ser cuestionado sobre el mensaje emitido por la mandataria estatal, el alcalde consideró que dichas expresiones responden a un contexto de desgaste político dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y a los intentos de la oposición por reposicionarse en el escenario nacional.

“Está fácil decirlo desde un centro de convenciones”.

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Pérez Cuéllar señaló que el panorama político aún está lejos de definirse y sostuvo que las afirmaciones realizadas durante el evento no representan más que una postura discursiva.

El alcalde consideró que la estrategia impulsada por sectores de la oposición busca recuperar terreno político a partir de acciones que calificó como irregulares, por lo que descartó que puedan generar resultados favorables en el futuro.

“Realmente falta mucho por escribir en esta historia”.

Asimismo, calificó como una estrategia equivocada la participación de figuras políticas nacionales vinculadas al panismo, en referencia a los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes describió como actores con escasa credibilidad ante la ciudadanía.

Pérez Cuéllar sostuvo que la postura expresada por la gobernadora forma parte de una estrategia política “destinada al fracaso” y reiteró que los intentos de reposicionamiento de la oposición reflejan un momento de incertidumbre dentro de ese bloque político.

El edil concluyó que los recientes mensajes emitidos por liderazgos panistas evidencian preocupación ante el actual escenario político nacional y el respaldo que mantiene el movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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