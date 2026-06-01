Destaca SSPM reducción de homicidios y resultados de Juárez Vigilante

Publicidad - LB2 -

La corporación reportó avances en detenciones, recuperación de vehículos y aseguramiento de armas durante mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que la plataforma tecnológica Juárez Vigilante continúa siendo una de las principales herramientas para el combate a la delincuencia en la ciudad, al contribuir a la disminución de delitos de alto impacto y al fortalecimiento de las labores de investigación y vigilancia.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Presidencia Municipal, el titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, presentó un balance de resultados correspondiente al mes de mayo, destacando avances en materia de homicidios, detenciones y recuperación de vehículos.

- Publicidad - HP1

El funcionario informó que durante ese periodo fueron detenidos 17 generadores de violencia presuntamente vinculados con 39 homicidios, lo que permitió alcanzar un nivel de esclarecimiento del 45 por ciento de esos casos.

“Durante el mes de mayo se logró la detención de 17 generadores de violencia vinculados con 39 homicidios registrados”.

Muñoz Morales señaló además que el delito de homicidio registra actualmente una reducción del 74 por ciento respecto al nivel más alto observado en la última década, como resultado de las estrategias de coordinación y del uso de tecnología aplicada a la seguridad pública.

La dependencia también reportó la detención de más de 9 mil 416 personas con órdenes de aprehensión vigentes, derivado de labores de vigilancia y seguimiento realizadas mediante herramientas tecnológicas y operativas.

En cuanto a delitos patrimoniales, la SSPM indicó que el robo de vehículos disminuyó 66 por ciento, mientras que la recuperación de automóviles con reporte de robo registró un incremento del 75 por ciento.

Durante mayo fueron aseguradas 44 armas de fuego y cerca de 700 cartuchos de distintos calibres, acciones que forman parte de los operativos permanentes implementados en distintos sectores de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal atribuyó estos resultados a la coordinación entre corporaciones, al fortalecimiento del equipamiento tecnológico y a la participación ciudadana, además del respaldo institucional brindado por el Gobierno Municipal para ampliar las capacidades operativas de la corporación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.