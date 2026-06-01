Invita Municipio a seguir el Mundial de Futbol en plazas públicas de Ciudad Juárez

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La Plaza de la Mexicanidad y el Estadio 8 de Diciembre transmitirán de forma gratuita 50 partidos del torneo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció la instalación de espacios públicos para que la ciudadanía pueda disfrutar de los encuentros del Mundial de Futbol a través del programa Distrito Futbolero, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, invitó a las familias juarenses a reunirse en la Plaza de la Mexicanidad y en el Estadio 8 de Diciembre, sedes que contarán con transmisiones gratuitas de los partidos en un ambiente de convivencia y recreación.

“La Plaza de la Mexicanidad y el Estadio 8 de Diciembre fungirán como sedes del Distrito Futbolero del 11 de junio al 19 de julio”.

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Las actividades se extenderán durante cinco semanas y permitirán a los asistentes seguir los encuentros de la Selección Mexicana, las fases eliminatorias y la final del torneo, además de otros partidos previamente programados.

El proyecto contempla la transmisión de 50 juegos confirmados mediante una mega pantalla de más de 40 metros cuadrados que permanecerá instalada durante todo el periodo del campeonato.

Además de las transmisiones deportivas, el programa incluirá actividades recreativas y de entretenimiento para toda la familia, entre ellas carreras atléticas, funciones de lucha libre, peleas de box y eventos de ciclismo.

La administración municipal señaló que la iniciativa busca fomentar la convivencia comunitaria y ofrecer espacios de esparcimiento accesibles para la población durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

El programa Distrito Futbolero cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal y forma parte de las estrategias dirigidas a fortalecer las actividades recreativas y culturales en la ciudad, aprovechando el interés que genera la máxima justa del futbol mundial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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