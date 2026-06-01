Respalda Pérez Cuéllar acto en la Plaza de la Mexicanidad a favor de Sheinbaum

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El alcalde afirmó que la concentración formó parte de un evento nacional organizado por el Gobierno de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el evento realizado el domingo en la Plaza de la Mexicanidad tuvo como propósito expresar respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de una movilización de carácter nacional.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde agradeció la participación de la ciudadanía juarense y destacó la relevancia política del acto, al señalar que se trató de una muestra de apoyo a la mandataria federal y a las acciones emprendidas por su administración.

“Agradezco al pueblo de Ciudad Juárez su respaldo hacia la presidenta de la República, este era un evento nacional muy importante”.

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Pérez Cuéllar indicó que el mensaje central de la concentración fue respaldar a la presidenta y reconocer las obras, programas y acciones impulsadas en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua durante su gestión.

El edil también destacó que el discurso pronunciado por Sheinbaum estuvo enfocado en la defensa de la soberanía nacional y en el fortalecimiento del proyecto político de la Cuarta Transformación.

“El discurso de la presidenta fue de apego a la soberanía, en donde también mandó un mensaje muy importante al interior de la 4T, donde indicó que no permitirá que se tuerza el camino”.

El presidente municipal explicó que la organización del evento correspondió principalmente al Gobierno de México a través de la Delegación de Programas para el Bienestar, mientras que diversos servidores públicos municipales asistieron en calidad de ciudadanos.

Según expresó, la participación de integrantes del Ayuntamiento y de la administración municipal se dio de manera voluntaria, en el marco de una convocatoria nacional encabezada por autoridades federales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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