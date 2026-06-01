Se reúnen regidoras con representantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en Ciudad Juárez

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Analizaron temas relacionados con derechos humanos, inclusión y actividades conmemorativas del Mes del Orgullo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Juárez sostuvieron una reunión con representantes de la comunidad LGBTTTIQ+ para abordar temas relacionados con derechos humanos, inclusión y acciones de colaboración institucional.

Las regidoras Martha Patricia Mendoza Rodríguez y Sandra Valenzuela, integrantes de la comisión, encabezaron el encuentro en el que participaron también funcionarios municipales y activistas defensores de los derechos de la diversidad sexual.

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Mendoza señaló que la comisión busca ampliar los espacios de diálogo y atención para distintos sectores de la población, incluyendo a las personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Todas las personas somos iguales frente a la ley, así que todas y todos debemos de entender y respetar la diversidad sexual”.

Durante la reunión participaron la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, y el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González, quienes intercambiaron puntos de vista sobre la protección y promoción de los derechos fundamentales de este sector de la población.

La edil destacó que los derechos de las personas de la diversidad sexual están reconocidos tanto en la Constitución como en diversos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Como parte del encuentro, los activistas Bianca Vergara y René Fernández González expusieron aspectos relacionados con la historia, organización y trabajo de defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Ciudad Juárez.

Asimismo, se abordaron temas vinculados con las actividades que se desarrollarán durante junio, considerado internacionalmente como el Mes del Orgullo.

“El Día Internacional del Orgullo LGBT+ se celebra el 28 de junio. Esta fecha conmemora los históricos disturbios de Stonewall ocurridos en 1969”.

Las y los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer espacios de respeto, inclusión y reconocimiento de los derechos humanos, así como mantener la coordinación entre sociedad civil y autoridades.

Durante la reunión también se revisaron aspectos relacionados con la organización de la próxima Marcha de las Diversidades Afectivo-Sexuales, programada para este mes en Ciudad Juárez, evento para el cual continúan los preparativos entre colectivos y dependencias municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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