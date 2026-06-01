Debuta México ante Brasil en la FIBA AmeriCup U18 con boleto mundialista en juego

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La Selección Mexicana Sub-18 inicia su participación en León con la meta de clasificar a la Copa del Mundo FIBA U19 de 2027.

León, Gto. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana Sub-18 de basquetbol debutará este lunes en la FIBA AmeriCup U18 2026 cuando enfrente a Brasil en el partido estelar programado para las 19:00 horas en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

El representativo nacional buscará aprovechar su condición de local en un torneo que reúne a las mejores selecciones juveniles del continente y que además otorgará cuatro boletos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 de 2027.

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El entrenador Juan Carlos Escalante Suárez definió a los 12 jugadores que integran la escuadra mexicana para esta competencia continental: Adrien Isaac Porras, André Álvarez Smith, Ayrton Yael Vallejo Bencomo, Cisco Santiago Muñoz, Elías Emiliano Ramos Alvarado, Emiliano Axel Bernal Oviedo, Isaiah Kelly Barnes, Juan Carlos Escalante Zavala, Miguel Ángel Ayala Padilla, Pedro Jesús Villanueva Flores, Ryan Máximo Félix y Yair Orlando Barrero.

México forma parte del Grupo A junto a Brasil, Estados Unidos y Argentina, considerado uno de los sectores más exigentes del certamen debido a la presencia de algunas de las principales potencias juveniles del continente.

Previo al arranque del torneo, la selección nacional sostuvo encuentros de preparación frente a un combinado de León y al representativo de Venezuela, partidos que sirvieron para cerrar el proceso de trabajo antes de la competencia oficial.

La jornada inaugural comenzará con el encuentro entre Venezuela y Canadá, seguido por el duelo entre República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente Estados Unidos enfrentará a Argentina antes del choque entre México y Brasil.

El torneo se desarrollará del 1 al 7 de junio en León y reunirá a ocho selecciones nacionales del continente americano, todas en busca de avanzar a las fases finales y asegurar uno de los boletos mundialistas disponibles.

La selección mexicana intentará hacer valer la localía para competir por un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato y regresar a una Copa del Mundo Sub-19.

Los partidos de la FIBA AmeriCup U18 serán transmitidos a través de las plataformas oficiales de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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