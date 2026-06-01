Remontan Indias de Juárez y derrotan a Mineras en cierre de temporada regular

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La quinteta fronteriza vino de atrás para imponerse 78-67 y mantener vivas sus aspiraciones al liderato de la Liga Estatal de Desarrollo de Basquetbol.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Las Indias de Juárez protagonizaron una espectacular remontada para vencer 78-67 a las Mineras de Parral en la última jornada de la temporada regular de la Liga Estatal de Desarrollo de Basquetbol Femenil.

El conjunto dirigido por Silvia Gutiérrez Lugo logró recuperarse de una desventaja de hasta 21 puntos para imponerse en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu y cortar la racha positiva de las parralenses, que llegaban al encuentro como líderes de la competencia.

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Con este resultado, las juarenses cerraron la fase regular con marca de 8 victorias y 3 derrotas, consolidándose como una de las principales contendientes al campeonato y manteniendo además el invicto como locales.

Las figuras del encuentro fueron Viviana López y Carolina Lucero, quienes encabezaron la reacción ofensiva de las Indias durante la segunda mitad del partido, destacando tanto en tiros de media distancia como desde el perímetro.

Por su parte, Diana Armas registró un triple-doble de 13 puntos, además de contribuir de manera decisiva en la generación de juego, rebotes y asistencias para el conjunto fronterizo.

Mineras dominó gran parte de la primera mitad del encuentro. Con una destacada actuación de Paola Estrada, las visitantes tomaron ventaja desde el primer periodo y ampliaron la diferencia en el segundo cuarto, llegando al descanso con marcador favorable de 44-34.

Sin embargo, las Indias comenzaron a descontar terreno tras el entretiempo y cerraron el tercer periodo con una desventaja mínima de apenas tres puntos, al colocar la pizarra 57-54.

El último cuarto marcó el cambio definitivo del encuentro. Con una ofensiva efectiva y una sólida defensa, las juarenses tomaron la ventaja cuando restaban poco menos de seis minutos por jugarse, impulsadas por el liderazgo de Carolina Lucero, quien aportó puntos, robos de balón y asistencias en momentos clave.

La profundidad del plantel y la capacidad de respuesta del equipo local permitieron neutralizar a las Mineras y asegurar una victoria que fortalece las aspiraciones del conjunto fronterizo rumbo a la postemporada.

Tras concluir la fase regular, la liga definirá el formato de los playoffs y determinará oficialmente las posiciones finales de la tabla general, donde Mineras e Indias se mantienen entre los equipos con mejor desempeño de la temporada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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