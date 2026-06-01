Impulsan futbol femenil en Altavista con torneo por la paz

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Diez equipos participaron en la competencia organizada como parte de la Estrategia de Atención a las Causas 2026.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La cancha del parque Altavista fue sede este fin de semana del torneo “Que Ruede el Balón por la Paz”, actividad enfocada en promover la participación deportiva de niñas y jóvenes como parte de la Estrategia de Atención a las Causas 2026 impulsada por el Gobierno Federal.

La competencia reunió a 10 equipos de la categoría femenil, integrados por estudiantes y deportistas de distintos planteles educativos del sector, quienes participaron en una jornada deportiva desarrollada durante la mañana del sábado.

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El evento contó con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), que colabora en la implementación de actividades orientadas a fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria.

Francisco Palacios, coordinador deportivo del IMDEJ, destacó que estas acciones buscan generar espacios de desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, utilizando el deporte como herramienta para la construcción de entornos más seguros.

“Que Ruede el Balón por la Paz está en la colonia Altavista, con escuadras de diferentes escuelas del sector, lo que aleja a las y los jóvenes de los malos hábitos a través del futbol”.

Los encuentros iniciaron a las 8:00 de la mañana y concluyeron alrededor del mediodía, con la participación de equipos que representaron a diferentes comunidades educativas de la zona.

La iniciativa forma parte de las acciones enfocadas en la prevención social de la violencia y la promoción de actividades recreativas y deportivas, especialmente entre sectores juveniles considerados prioritarios dentro de la estrategia federal.

Al término de la competencia, las participantes recibieron reconocimientos por su asistencia y desempeño, en una jornada que destacó por la amplia respuesta de la comunidad.

Con este tipo de torneos, las autoridades buscan fortalecer la práctica del futbol femenil en distintos sectores de Ciudad Juárez y ampliar las oportunidades de participación deportiva para niñas y jóvenes de la localidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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