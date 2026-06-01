Se corona juarense bicampeona nacional de tetratlón en Juegos Nacionales Escolares

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Yareli Acosta refrendó su título nacional al imponerse en la competencia celebrada en Guadalajara.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La atleta juarense Yareli Acosta Galván se proclamó bicampeona nacional de tetratlón durante los Juegos Nacionales Escolares 2026, celebrados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al conquistar nuevamente el primer lugar de su categoría.

Con una destacada actuación en el Polideportivo CODE Revolución, la deportista acumuló un total de 2 mil 149 puntos, resultado que le permitió superar por estrecho margen a la representante de Sonora, quien finalizó con 2 mil 131 unidades.

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La victoria permitió a Yareli defender exitosamente el campeonato nacional obtenido el año pasado en Puebla, consolidándose como una de las principales figuras juveniles de esta disciplina en el país.

El tetratlón combina pruebas de distintas especialidades atléticas y exige un alto nivel de preparación física, técnica y mental, aspectos en los que la deportista fronteriza logró sobresalir para mantenerse en la cima nacional.

Con apenas 12 años de edad, Acosta Galván ha construido una trayectoria deportiva destacada gracias a su constancia y disciplina, características que le han permitido competir al más alto nivel dentro del deporte escolar mexicano.

Su desempeño fue reconocido como un motivo de orgullo para Ciudad Juárez, al convertirse en una de las atletas más sobresalientes de la delegación chihuahuense que participó en la justa nacional.

La obtención del bicampeonato ratifica el crecimiento deportivo de la joven juarense y la proyecta como una de las promesas del atletismo y las pruebas combinadas en México.

El resultado también representa un estímulo para nuevas generaciones de niñas y niños que encuentran en el deporte una oportunidad para desarrollar sus capacidades y alcanzar metas en competencias de carácter nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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