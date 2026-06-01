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Reúne Séptima Carrera de la Contaduría a más de 250 corredores en Ciudad Juárez

Deportes

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Participantes compitieron en recorridos de 3 y 7 kilómetros organizados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Más de 250 corredores participaron este domingo en la Séptima Carrera de la Contaduría, evento deportivo organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que reunió a atletas y aficionados en recorridos de 3 y 7 kilómetros.

La competencia se desarrolló en un ambiente familiar y de convivencia, con categorías competitivas en las ramas varonil y femenil, además de actividades complementarias para los asistentes.

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En la categoría varonil competitiva, Daniel Reyes se adjudicó el primer lugar tras cruzar la meta en la posición de honor. El segundo puesto fue para Moisés Reyes, mientras que Aldair Calderón completó el podio en la tercera posición.

La rama femenil fue encabezada por Alba Hiedra, quien obtuvo el primer lugar de la competencia. Leticia Castillo finalizó en el segundo puesto y Sujey Cruz ocupó la tercera posición.

Los organizadores entregaron premios en efectivo a los tres primeros lugares de ambas ramas dentro de la modalidad competitiva, como reconocimiento a su desempeño en la carrera.

La actividad formó parte de las iniciativas de promoción del deporte y la activación física impulsadas por organismos profesionales y asociaciones civiles en la ciudad.

Al término de la ceremonia de premiación se realizó una rifa entre los participantes, en la que fueron entregados diversos premios como incentivo para quienes formaron parte del evento.

La Séptima Carrera de la Contaduría se consolidó así como una de las competencias recreativas con mayor participación dentro del calendario local, al reunir a corredores de distintas edades y niveles de experiencia en una jornada dedicada al deporte y la convivencia comunitaria.

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