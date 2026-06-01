Participa IPACULT en organización de la Marcha de las Diversidades en Ciudad Juárez

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Dependencias municipales y sociedad civil coordinan acciones para garantizar una jornada segura e incluyente el próximo 20 de junio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar la organización de la Marcha de las Diversidades Afectivo-Sexuales de Ciudad Juárez, programada para el próximo 20 de junio a las 17:00 horas.

La reunión contó con la participación de distintas dependencias municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de definir aspectos logísticos, operativos y de seguridad para el desarrollo de las actividades.

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La marcha iniciará en el Parque Borunda, continuará por la avenida 16 de Septiembre, seguirá por la avenida Lerdo y concluirá en el Monumento a Benito Juárez, donde se tiene prevista la presentación de artistas locales y diversas actividades dirigidas a la comunidad.

El encuentro fue encabezado por Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional de Ciudad Juárez, así como por integrantes del comité organizador Juárez Diversidad, Adoniram García y Sergio Mendoza, quienes dieron seguimiento a los preparativos del evento.

Como parte de su participación, el IPACULT pondrá a disposición las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) para la realización del Tercer Bazar con Orgullo, programado para el 13 de junio.

Además, durante dicha actividad se impartirán talleres culturales y artísticos orientados a fortalecer los espacios de convivencia, expresión y participación comunitaria.

En representación del instituto asistieron la directora Ogla Liset Olivas y la directora de Desarrollo Cultural y Artístico, Jazmín Gallegos, quienes reiteraron el compromiso de la dependencia con la promoción de actividades culturales incluyentes y accesibles para toda la población.

Durante la reunión se destacó la importancia de la coordinación entre dependencias para garantizar la seguridad de los asistentes, prevenir incidentes y facilitar el desarrollo ordenado de las actividades programadas.

En los trabajos de planeación también participaron representantes de la Coordinación General de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Dirección General de Desarrollo Social, Operadora Municipal de Estacionamientos y la Coordinación de Resiliencia, entre otras instancias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y las organizaciones participantes buscan fortalecer los espacios de expresión ciudadana y promover actividades enfocadas en el respeto, la inclusión y la convivencia comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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