Invitan al Primer Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026

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El encuentro reunirá a escritores, editoriales, músicos y artistas del 10 al 14 de junio en diversas sedes de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y en coordinación con la Sociedad de Escritores A.C., anunció la realización del Primer Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), que se llevará a cabo del 10 al 14 de junio en el Paseo Juan Gabriel y distintos espacios culturales de la ciudad.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro para la literatura, las artes y el intercambio de ideas, al reunir por primera vez en un mismo evento a escritores, editoriales, promotores culturales, músicos, artistas y lectores de la región y de otras partes del país.

“Por primera vez, Ciudad Juárez reunirá en un mismo espacio a escritores, editoriales, promotores culturales, músicos, artistas y lectores en una gran celebración dedicada a la literatura, las artes y el intercambio de ideas”.

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Durante cinco días, el festival ofrecerá una amplia agenda de actividades que incluirá presentaciones de libros, talleres, conferencias, lecturas, homenajes y conciertos, con sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas el Paseo Juan Gabriel, Xoloitzcuintle, Casa Martino, Venus 16, Lincoln 787, Salón Le Gránd, el Centro Cultural Maestro Ernesto Ochoa Guillemard y el estacionamiento del Banco Santander sobre la avenida 16 de Septiembre.

Uno de los ejes principales de FELIJU será la participación de editoriales y autores nacionales e internacionales, quienes presentarán sus publicaciones más recientes y compartirán experiencias con el público juarense.

Entre los escritores invitados destacan Eduardo Nivón, Israel Holtzheimer, Norma Lazo, Mariano Leyva, Adriana Ayala y Frederick Thierry Palafox. También participarán Evelina María Castillo Gil, David Alfonso Estrada, Isa González Bretón, Antonio Zúñiga, Carla Lamoyi, Fritz Glockner y Emilio Gutiérrez de Alba, entre otros autores.

Como parte de las actividades especiales se desarrollará la Red de Música Emergente, un espacio de diálogo orientado a fortalecer la industria musical independiente del norte de México. El encuentro reunirá a artistas, representantes, promotores y agentes culturales para analizar temas relacionados con la profesionalización del sector, la sostenibilidad de los proyectos artísticos y la creación de redes de colaboración.

En este foro participarán músicos y compositores como Gerry Rosado, Miguel Márquez, Salvador Garza Fishburn, Abraham Mata, Erick Rivera y Felipe García, quienes compartirán experiencias sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la escena musical independiente en la región.

El Gobierno Municipal y el IPACULT señalaron que la primera edición de FELIJU busca fortalecer la vida cultural de Ciudad Juárez, fomentar la lectura y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de las industrias creativas en la frontera norte. Las personas interesadas podrán consultar la programación completa a través de los canales oficiales del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

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