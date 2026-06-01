Presenta IMJJ resultados de jornadas nacionales en beneficio de más de mil jóvenes

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El instituto destacó acciones deportivas, culturales y comunitarias realizadas en coordinación con el Gobierno Federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) informó sobre los resultados obtenidos a través de diversas jornadas nacionales desarrolladas en coordinación con el Gobierno Federal y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la participación y el desarrollo de las juventudes.

Durante una conferencia de prensa, el director del IMJJ, Osvaldo Rivas, explicó que en los últimos meses se implementaron actividades relacionadas con el deporte, la cultura, la lectura, la participación comunitaria y la prevención de la violencia, en concordancia con las políticas impulsadas por el Gobierno de México y la administración municipal.

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El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció la labor del instituto y destacó la capacidad de la dependencia para generar resultados mediante el trabajo coordinado con distintas instituciones.

“El Instituto de la Juventud es un ejemplo de cómo una dependencia puede hacer mucho con poco presupuesto, gracias al compromiso de su personal y al trabajo coordinado con otras instituciones”.

Entre las acciones reportadas se encuentra la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas, realizada el 26 de marzo, en la que participaron jóvenes pertenecientes a siete ligas deportivas mediante encuentros de fútbol y competencias de habilidad con balón.

Asimismo, el 22 de abril se desarrolló la Jornada Nacional de Tequios por la Paz, enfocada en la rehabilitación de un parque ubicado en la zona de Prolongación Texcoco. Durante la actividad se llevaron a cabo labores de limpieza, recolección de residuos y plantación de árboles para promover la participación ciudadana y el cuidado del entorno urbano.

El IMJJ también destacó la realización de la Jornada Nacional por la Lectura, celebrada el 22 de mayo en El Chamizal, donde jóvenes participaron en espacios de análisis y diálogo sobre textos literarios, además de convivir con escritores locales vinculados al proyecto “Voces de Arena y Asfalto”.

Rivas informó que el instituto se incorporó al programa nacional “Tejedoras de la Patria”, mediante capacitaciones sobre violencia digital y trabajo comunitario en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres. Como parte de esta estrategia, se prevén intervenciones en preparatorias y universidades para abordar temas relacionados con sexualidad integral, prevención de la violencia en el noviazgo, relaciones igualitarias y entornos digitales seguros.

El funcionario señaló que algunas de las acciones implementadas en Ciudad Juárez fueron presentadas durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de una videoconferencia en la que se expusieron los resultados alcanzados en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Durante el encuentro también se difundió un mensaje de Diego Silis, representante de la zona norte para las políticas públicas de juventud del Gobierno Federal, quien destacó la colaboración entre autoridades federales y municipales para impulsar programas dirigidos a este sector de la población.

“Más de 1.5 millones de jóvenes han participado en las jornadas nacionales impulsadas por la administración federal”.

Por su parte, Alejandro Loaeza Canizales, secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, anunció la puesta en marcha del programa “Jóvenes Transforman el Barrio”, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan y que viven en zonas de alta vulnerabilidad. La iniciativa contempla su integración a proyectos comunitarios, culturales y sociales, además de una gratificación económica por su participación.

De acuerdo con datos del IMJJ, las actividades desarrolladas en conjunto con dependencias federales y municipales han beneficiado de manera directa a más de mil jóvenes juarenses, mediante jornadas deportivas, culturales, recreativas y de intervención comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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