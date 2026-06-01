Construye Municipio 56 pozos de absorción para mitigar acumulación de agua

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La obra requirió una inversión de 25 millones de pesos y abarca 33 puntos estratégicos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó la construcción de 56 pozos de absorción en 33 ubicaciones de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para mejorar el manejo de aguas pluviales y reducir problemas de acumulación durante la temporada de lluvias.

Durante la conferencia de prensa semanal del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto representó una inversión de 25 millones de pesos.

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Los trabajos se realizaron en diversos puntos considerados de atención prioritaria, entre ellos la avenida de los Insurgentes en sus cruces con Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia. También se construyeron estructuras de absorción en las avenidas Tecnológico y Vicente Guerrero, Paseo Triunfo de la República y Fray Junípero Serra.

Otras intervenciones se llevaron a cabo en el cruce de Laguna de Tamiahua y Vicente Guerrero, así como en la calle Arizona y Calzada del Río, además de la avenida Valentín Fuentes y la calle Aguirre Laredo, entre otros sectores de la ciudad.

“Este fue un primer ejercicio que se empezó a hacer, debido a un rubro que pudimos encontrar para poder aplicar en los pozos de absorción, que son muy necesarios en la ciudad”.

El funcionario explicó que estas obras forman parte de una estrategia para atender puntos con antecedentes de encharcamientos y mejorar la infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo.

González García destacó que la infraestructura fue puesta a prueba durante las precipitaciones registradas la semana pasada, con resultados favorables en los sitios donde fueron instalados los pozos.

“Con las lluvias que se registraron la semana pasada en la localidad los pozos funcionaron muy bien”.

La administración municipal señaló que este tipo de proyectos contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica urbana y forman parte de las acciones preventivas para reducir afectaciones derivadas de fenómenos meteorológicos en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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