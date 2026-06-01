Repara Municipio más de 19 mil baches y refuerza mantenimiento de vialidades

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Obras Públicas informó que este año se destinan 80 millones de pesos para la atención de calles en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó avances en los trabajos de mantenimiento vial realizados en diversos sectores de Ciudad Juárez, con la reparación de más de 19 mil baches como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana.

Durante la conferencia de prensa semanal del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente operan 18 cuadrillas de trabajo, integradas por personal municipal y empresas contratadas, distribuidas en seis sectores y subsectores para atender distintos puntos de la mancha urbana.

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El funcionario señaló que para el ejercicio 2026 se destinaron 80 millones de pesos a labores de bacheo y conservación de vialidades, recursos que ya se encuentran aplicándose en diferentes zonas de la ciudad.

“Para este 2026 fueron destinados 80 millones de pesos para este rubro, el cual ya se está ejerciendo en distintos puntos de la ciudad”.

Entre las vialidades intervenidas recientemente se encuentran las calles Mar de Japón, Paseos de Oriente, Regina, Valle Grande, Agapitos, Terán, Pradera de la Tarahumara, Puerto Obaldía, Chontalpa, Perimetral Carlos Amaya, Pez Lucio, Silvia y Fortín de la Soledad.

Asimismo, se realizaron trabajos en las calles Capitán José Granados, Víctor Hugo, Tacámbaro, Juan Balderas, Zihuatanejo, Fundadores de América, Ramón Rayón y Miguel Hidalgo, así como en avenidas y corredores principales como Hermanos Escobar, Insurgentes y el bulevar Manuel Talamás Camandari.

González García destacó que durante las dos administraciones municipales encabezadas por Cruz Pérez Cuéllar se han intervenido 404 calles, de las cuales 236 fueron repavimentadas con asfalto, 164 pavimentadas con concreto hidráulico y cuatro más recibieron otros trabajos de rehabilitación.

El director de Obras Públicas indicó que la inversión acumulada en proyectos de pavimentación y rehabilitación vial supera los 2 mil millones de pesos, lo que ha permitido mejorar tanto vialidades principales como calles secundarias en distintos sectores de Ciudad Juárez.

“Más de 2 mil millones de pesos se han invertido en este tema, lo que ha permitido tener un avance importante en el mantenimiento de vialidades principales y secundarias”.

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