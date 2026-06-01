Acusa Pérez Cuéllar al PAN de intentar reposicionarse tras polémica por operativo de agentes estadounidenses

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El alcalde sostuvo que corresponde a la FGR determinar posibles responsabilidades por los hechos ocurridos en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por lo que consideró un intento de reposicionamiento político a partir de un hecho que calificó como ilegal, relacionado con la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Durante declaraciones a medios de comunicación, el alcalde señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existe alguna responsabilidad legal por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en torno a ese caso.

“Más allá de que si tiene o no delito, es tarea de la FGR la que determine su posible responsabilidad”.

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Pérez Cuéllar afirmó que resulta preocupante que una fuerza política busque obtener beneficios políticos a partir de un acontecimiento que, a su juicio, se desarrolló fuera del marco legal vigente.

El edil sostuvo que la presencia y operación de agentes estadounidenses en territorio nacional contraviene la legislación mexicana y aseguró que las autoridades estatales tenían conocimiento de la situación.

“Imagínense que un partido nacional quiera resurgir a partir de un acto ilegal, porque la operación de los agentes norteamericanos en territorio mexicano está fuera de la ley”.

Asimismo, cuestionó la estrategia política impulsada por dirigentes y figuras vinculadas al panismo, al considerar que los mensajes emitidos en los últimos días buscan construir una narrativa equivocada frente a la opinión pública.

Pérez Cuéllar también comparó recientes movilizaciones políticas realizadas en Chihuahua, al asegurar que eventos organizados por simpatizantes de la Cuarta Transformación registraron una mayor asistencia pese a las dificultades logísticas que, según dijo, enfrentaron durante su realización.

El alcalde calificó como una “estrategia destinada al fracaso” los esfuerzos del PAN por recuperar presencia política, y señaló que la participación de personajes como los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa no fortalece la imagen del partido ante la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que cualquier determinación sobre posibles responsabilidades legales deberá surgir de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades federales competentes, mientras que el debate político continuará desarrollándose en los distintos espacios públicos y partidistas.

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