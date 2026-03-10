Asiste Pérez Cuéllar a reunión con Sheinbaum para revisar estrategia de seguridad

Publicidad - LB2 -

Alcaldes del país analizan con el Gobierno federal el avance del programa Atención a las Causas para la prevención de la violencia.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó en una reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con alcaldes de distintas ciudades del país para revisar los avances y necesidades relacionadas con la estrategia federal Atención a las Causas, enfocada en la prevención de la inseguridad.

Previo al encuentro, el edil juarense explicó que el objetivo principal de la reunión es analizar programas vinculados a las acciones preventivas de la violencia, así como fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“La Presidenta tiene eso clarísimo, que hemos venido trabajando este tema desde el día uno”, expresó Pérez Cuéllar antes de ingresar al encuentro.

El presidente municipal señaló que en Ciudad Juárez se mantiene un enfoque transversal para atender la seguridad, mediante la participación coordinada de diversas dependencias del gobierno municipal.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la reunión con alcaldes busca escuchar directamente las necesidades de los gobiernos locales, con el propósito de ajustar y fortalecer los programas estratégicos impulsados por el Gobierno de México.

La mandataria federal subrayó que el programa Atención a las Causas forma parte de la estrategia integral de seguridad, orientada a atender factores sociales que inciden en la violencia, mediante acciones preventivas, programas sociales y coordinación institucional.

La intención es conocer de cerca las necesidades de las ciudades y escuchar las decisiones que tomen los alcaldes para reforzar el programa integral de Atención a las Causas.

