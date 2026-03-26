Asiste alcalde a evento de Bravos y destaca impacto del club en Juárez

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Sponsors Day reunió a jugadores, patrocinadores y autoridades municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar asistió al evento “Sponsors Day” organizado por el Club Bravos de Juárez, donde convivió con jugadores, directivos y patrocinadores del equipo fronterizo.

El encuentro fue encabezado por la directiva del club y reunió a diversos actores vinculados al desarrollo deportivo y empresarial, en un espacio orientado a fortalecer la relación institucional y comercial del equipo.

“Muy contento de convivir con las y los jugadores de los Bravos”.

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Durante su participación, el alcalde destacó la relevancia de contar con un equipo de primera división en la ciudad, al considerar que contribuye a proyectar una imagen positiva de Ciudad Juárez a nivel nacional e internacional.

El edil subrayó que el club representa un factor de identidad y cohesión social, además de fungir como inspiración para niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una alternativa de desarrollo.

Asimismo, reiteró el respaldo del Gobierno Municipal al deporte local, al considerarlo una herramienta clave para el fortalecimiento del tejido social.

“Son embajadores de Juárez y hablan bien de nuestra ciudad”.

Por su parte, el club reconoció el apoyo de patrocinadores y autoridades, señalando que este tipo de alianzas permiten impulsar tanto el crecimiento deportivo como el impacto social en la comunidad.

El evento forma parte de las estrategias del equipo para consolidar su presencia en la ciudad y fortalecer vínculos con sectores clave en su desarrollo institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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