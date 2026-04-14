Aseguran 250 objetos prohibidos tras operativo en Cereso 3 de Ciudad Juárez

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Más de 400 elementos participaron en la revisión que incluyó ocho módulos y casi 4 mil personas privadas de la libertad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un operativo de revisión en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez permitió el aseguramiento de 250 objetos prohibidos, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el sistema penitenciario estatal.

La intervención fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en un despliegue que involucró a 444 elementos de distintas corporaciones.

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Durante la inspección, realizada en celdas y áreas comunes, las autoridades localizaron puntas hechizas, resistencias, herramientas no autorizadas, aparatos electrónicos y otros artículos prohibidos, algunos de los cuales representaban un riesgo para la integridad de internos y personal.

“El objetivo es mantener el control del centro penitenciario y desarticular cualquier intento de autogobierno”.

Asimismo, se informó que algunos electrodomésticos asegurados contaban con autorización, pero fueron retirados al encontrarse fuera de los espacios permitidos, lo que constituye una irregularidad conforme al reglamento interno.

El operativo incluyó la revisión de 3 mil 850 personas privadas de la libertad distribuidas en ocho módulos, lo que permitió detectar y retirar los objetos.

“Las revisiones sorpresa continuarán de forma aleatoria en todos los penales”.

Las autoridades estatales indicaron que en lo que va del año se han realizado 34 revisiones extraordinarias en centros penitenciarios, como parte de una política de cero tolerancia a la introducción de artículos prohibidos.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de reforzamiento del sistema penitenciario, con el fin de mantener el orden, prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad dentro de los centros de reclusión.

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